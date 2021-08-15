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Площадь лесных пожаров в Мордовии увеличилась до 5,8 тысячи гектаров

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:58
Происшествия
Площадь лесных пожаров в Мордовии увеличилась до 5,8 тысячи гектаров
pixabay.com

Саранск, 15 августа. Площадь природных пожаров в Мордовии на данный момент составляет 5,8 тыс. гектаров, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Сотрудникам МЧС удалось отогнать огонь от Сарова и Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь, сейчас им ничего не угрожает, добавил собеседник агентства.

Огонь охватил государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича в Мордовии, несколько дней назад он уже уничтожил 4,6 тыс. гектаров леса. Глава Темниковского района Сергей Кизим рассказал ФАН, что ситуация осложняется наличием деревьев, сгоревших в 2010 году, которые по сути являются «готовыми дровами».

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пожар мордовия заповедник
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