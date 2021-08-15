Площадь лесных пожаров в Мордовии увеличилась до 5,8 тысячи гектаров

Саранск, 15 августа. Площадь природных пожаров в Мордовии на данный момент составляет 5,8 тыс. гектаров, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Сотрудникам МЧС удалось отогнать огонь от Сарова и Свято-Успенского мужского монастыря Саровская пустынь, сейчас им ничего не угрожает, добавил собеседник агентства.

Огонь охватил государственный природный заповедник им. П. Г. Смидовича в Мордовии, несколько дней назад он уже уничтожил 4,6 тыс. гектаров леса. Глава Темниковского района Сергей Кизим рассказал ФАН, что ситуация осложняется наличием деревьев, сгоревших в 2010 году, которые по сути являются «готовыми дровами».