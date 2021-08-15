Крупнейшие банки мира все больше инвестируют в криптовалюту

Москва, 15 августа. Согласно данным, 55 из 100 крупнейших по размеру активов банков взаимодействуют с блокчейном и криптовалютами. Об этом свидетельствуют результаты исследования Blockdata.

Инвестициями в криптовалютные и блокчейн-компании могут заниматься как сами банки, так и их «дочки». Такие крупные кредитные организации, как Barclays, Citigroup и Goldman Sachs, стали наиболее активными инвесторами в блокчейн-индустрию.

Наиболее часто банки инвестируют в развитие криптовалютных сервисов. Так, 23 банка из первой сотни создают решения, позволяющие хранить цифровые активы, или вкладываются в соответствующие фирмы.

Растущие инвестиции в крипторынок можно объяснить тремя ключевыми факторами. Это быстрый рост прибылей криптовалютных стартапов, достижения в области регулирования и увеличивающийся спрос среди клиентов банков на цифровые активы, отметили в Blockdata.

Тем не менее, Международный валютный фонд отказался признать биткоин денежным знаком. Об этом в конце июля сообщила управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева.