«Ювентус» не исключает возможность продажи Роналду этим летом

Турин, 15 августа. Туринский клуб «Ювентус» может завершить сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду. Руководство команды рассматривает вариант продажи игрока в летнее трансферное окно.

Владельцы «Ювентуса» убеждены, что уход Роналду из состава может положительно повлиять на состояние команды. По мнению руководства, форвард дорого обходится клубу, поэтому прекращение сотрудничества позволит освободить достаточное количество финансов для проведения реформ. О необходимости изменений заявлял главный тренер Массимилиано Аллегри после возвращения в состав клуба, передает издание Marca.

Примечательно, что «Ювентус» все еще сообщал о предложениях выкупить знаменитого игрока. Но руководство клуба не отчаивается и рассматривает вариант совершить продажу в трансферное окно, которое закроется 31 августа. При этом контракт Роналду с туринской командой действителен до 30 июня 2022 года.