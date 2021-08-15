Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:45
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
18:35
США
Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
18:35
Политика
Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
18:31
Экономика
Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Все новости

«Ювентус» не исключает возможность продажи Роналду этим летом

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:49
Спорт
«Ювентус» не исключает возможность продажи Роналду этим летом
instagram.com  /  @cristiano

Турин, 15 августа. Туринский клуб «Ювентус» может завершить сотрудничество с форвардом Криштиану Роналду. Руководство команды рассматривает вариант продажи игрока в летнее трансферное окно.

Владельцы «Ювентуса» убеждены, что уход Роналду из состава может положительно повлиять на состояние команды. По мнению руководства, форвард дорого обходится клубу, поэтому прекращение сотрудничества позволит освободить достаточное количество финансов для проведения реформ. О необходимости изменений заявлял главный тренер Массимилиано Аллегри после возвращения в состав клуба, передает издание Marca.

Примечательно, что «Ювентус» все еще сообщал о предложениях выкупить знаменитого игрока. Но руководство клуба не отчаивается и рассматривает вариант совершить продажу в трансферное окно, которое закроется 31 августа. При этом контракт Роналду с туринской командой действителен до 30 июня 2022 года.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / «Ювентус» не исключает возможность продажи Роналду этим летом
футбол роналду ювентус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru