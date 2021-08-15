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Национальная ассамблея оценила политическую программу нового премьер-министра ЦАР
ЦАР
Национальная ассамблея оценила политическую программу нового премьер-министра ЦАР
facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 15 августа. Парламент Центральноафриканской Республики созвал внеочередную сессию Национального собрания. Соответствующий указ подписал лидер государства Фостен-Арканж Туадера.

Политики рассмотрят новые инициативы и изучат программу премьер-министра Анри-Мари Дондра.

«Нам следует обсудить несколько пунктов. Но в первую очередь, эта сессия позволит новому главе правительства завоевать доверие Национальной ассамблеи», — заявил вице-президент Нацсобрания Эварист Гамана.

Помимо стратегии Дондра, должностные лица республики представят законопроекты об отмене создания специального счета развития туризма и ремесел (CAS-DTA), Фонда поддержки развития агропромышленного комплекса (FDAP) и Фонда развития горнодобывающей промышленности (FDM).

Национальная ассамблея оценила политическую программу нового премьер-министра ЦАР
pixabay.com  / user:1966666

Также председатель Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи обсудил с премьер-министром ЦАР вопрос необходимости решения проблемы оружейного эмбарго ООН.

«Снятие ограничений должно быть одним из приоритетных направлений деятельности властей ЦАР, так как от этого напрямую зависит безопасность республики», — отметил Саранджи.

Санкции, наложенные на государство, замедляют операцию национальной армии FACA по зачистке оставшихся боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Правительственные войска сталкиваются с хорошо вооруженными формированиями и каждый раз рискуют жизнями ради безопасности населения страны.

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