Daily Mail: стараниями США у «Талибана» появилась собственная авиация

Лондон, 15 августа. Пентагон свернул затяжную военную миссию в Афганистане, фактически «подарив» местным боевикам вертолеты американского производства, сообщает Daily Mail.

Британские аналитики объяснили, чем обернулась «помощь», которую Соединенные Штаты оказывали Афганистану. В издании отметили, что стараниями Вашингтона у «Талибана»1 (экстремистское движение, запрещенное на территории РФ) появилась собственная авиация.

С уходом американского вооруженного контингента в руки талибов попали вертолеты UH-60 Black Hawk. Стоимость одной такой машины составляет порядка 6 миллионов долларов. Black Hawk предназначен для транспортировки 11 военнослужащих в полной экипировке, а также успешно выполняет задачи по огневой поддержке.

Ранее появлялась информация о том, что боевики разворовывают в Афганистане склады с оружием, но создание собственной авиации стало прецедентом, который четко показывает намерения «Талибана». Это стало следствием провала США на афганском направлении. Вашингтон потратил миллиарды долларов на оснащение местных правительственных сил, которые без реальной поддержки американцев сдались боевикам практически без боя. В итоге вооружение бесплатно досталось талибам.

В воскресенье, 15 августа, стало известно о подготовке талибами штурма Кабула. Под угрозой силового захвата столицы правительство страны согласилось на мирную передачу власти «Талибану».

1 Организация запрещена на территории РФ.