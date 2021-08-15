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СМИ ЦАР рассказали о завершении празднования Дня независимости страны.
ЦАР
СМИ ЦАР рассказали о завершении празднования Дня независимости страны.
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 15 августа. Центральноафриканские журналисты подвели итоги празднования 61-го Дня независимости.

Основную поддержку в организации мероприятия оказало министерство искусства, культуры, туризма, молодежи и спорта. Событие посетили тысячи жителей республики.

Министр культуры Дженнифер Сараи обратилась к населению в зале OMNISPORT, где проходила часть выступлений:

«Я очень взволнована и довольна. Центральноафриканцы осознают усилия по окончательному возвращению мира в страну. Сегодня мы можем спокойно отпраздновать этот день, потому что многочисленные союзные силы оказали нам поддержку. Культура является основой мира и демократии в республике. День независимости стал доказательством, что все молодые люди в ЦАР верят в необходимость возвращения стабильности».

Помимо минкульта, мероприятие спонсировало множество партнеров. Более 20 артистов, комиков и танцевальных групп приняли участие в торжестве. Также в лагере Кассаи прошел военный парад. Колонна правительственных войск и жандармерии продемонстрировала зрителям прекрасную подготовку, полученную в результате обучения у российских инструкторов.

Подробнее о празднования Дня независимости можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

СМИ ЦАР рассказали о завершении празднования Дня независимости страны.
Федеральное агентство новостей  / Федеральное агентство новостей

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