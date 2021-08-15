Пожары на востоке и 81-я годовщина армии — что произошло в Ливии с 9 по 15 августа

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги уходящей недели и рассказывает об основных событиях, произошедших в Ливии с 9 по 15 августа 2021.

Происшествия

В аэропорту Митига арестовали гражданку Ливии 1998 года рождения, которая пыталась вывезти из страны валюту на сумму около 609 тыс. евро самолетом компании Buraq Air.

Вооруженные силы, которым поручено преследование преступных группировок в юго-западном регионе, арестовали экстремиста суданского происхождения Адама Ибрагима Ахмеда, связанного с одной из террористических организаций.

الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية اللببية

في كمين محكم لوحدات القوات المسلحة والمكلفة بمهام مطاردة عناصر العصابات التكفيرية والاجرامية في منطقة الجنوب الغربي تمكنت من القبض على متطرف تكفيري يتبع لتنظيم داعش الارهابي يدعى آدم إبراهيم أحمد سوداني الجنسية pic.twitter.com/gOXHrjLYnm — ليبيا وطني (@JDTkLYZayYGdbew) August 12, 2021

Штаб-квартира муниципального совета населенного пункта Ас-Суани, расположенного в 20 км к югу от Триполи, подверглась вооруженному нападению. Ведомство прекратило свою работу, возложив ответственность за безопасность района на министерства внутренних дел и обороны.

Жители Феццана организовали акцию протеста с требованием освободить заключенного в тюрьму «Митига» бывшего главу разведывательных служб генерал-майора Абдаллу ас-Сенусси, состояние здоровья которого резко ухудшилось в последнее время.

#سبها

بيان أهل فزان في الوقفة الاحتجاحية اليوم المطالبين بإطلاق سراح الاسير اللواء عبدالله السنوسي والذي يعاني من المرض pic.twitter.com/7d3Y236dls — تاقرفت نيوز (@taqarifatnews) August 12, 2021

Лесные пожары вспыхнули на востоке страны в ночь с 12 на 13 августа. Очаги возгорания замечены в районе Аль-Байда. Сотрудникам Управления национальной безопасности удалось в короткие сроки взять ситуацию под контроль.

Политика

Спикер Палаты представителей Агила Салех, главнокомандующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар и посланник США Ричард Норланд встретились в Каире 10 августа. По сообщению источников, стороны обсудили роль Египта в ливийском урегулировании и способы поддержки мирного процесса.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов переговорил с руководителем движения «Возрождение Ливии» Арефом Али Найедом. В ходе обсуждений российский политик подчеркнул принципиальную позицию, согласно которой президентские и парламентские выборы в Ливии необходимо провести 24 декабря на основании резолюций Совета Безопасности №2510 и 2570.

بوغدانوف يبحث مع النايض الوضع في ليبيا #Libya- RT Arabic #ليبيا https://t.co/3BNQ2b46Go — Aref Nayed (@aref_nayed) August 13, 2021

Главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар произвел изменения и повышения в рядах офицеров, приуроченные к 81-й годовщине ВС страны. Так, главой политического управления стал бывший председатель временного правительства генерал-полковник Абдалла ас-Сани, а командующим военным округом Тобрука — генерал-майор Хашем Бурка аль-Каза.

В процессе своего выступления на праздновании этой торжественной даты Хафтар заявил, что ливийские вооруженные силы подчинятся власти, которую изберет народ.

«ЛНА готова к любым испытаниям во благо ливийцев», — добавил фельдмаршал.

كلمة المشير خليفه ابولقاسم حفتر حفظه الله ورعاه ????



بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش الليبي ✌️ pic.twitter.com/RIHUR55CLL — الإخوان عدو الأوطان???????????????? (@Lion_of_Libya21) August 9, 2021

Члены Палаты представителей решили 9 августа перенести заседание парламента на неделю в связи с тем, что оно совпало с 81-й годовщиной создания ливийской армии и мусульманским новым годом. Кроме того, депутатам предоставлено больше времени для рассмотрения государственного бюджета.

Находящийся в изгнании великий муфтий Аль-Садик аль-Гарьяни, известный экстремистскими взглядами, призвал вооруженные группировки, дислоцированные на западе Ливии, поднять восстание и выступить против главнокомандующего ЛНА Халифы Хафтара.

Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Наджла Мангуш обсудила во время телефонного разговора со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом последние события в Ливии, а также способы поддержки сотрудничества между двумя странами.

«Мы выразили соболезнование и солидарность по поводу ущерба, причиненного лесными пожарами в дружественной нам Греции», — сообщила глава МИД на личной странице в Facebook.

Турция развернула новое военное подразделение недалеко от ливийско-тунисской границы в рамках мер по поддержке политического курса «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в РФ).

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Глава МВД Халед Мазен переименовал бывший Аппарат уголовных расследований в Главное управление уголовных расследований. Теперь данная структура имеет штаб-квартиру в городе Бенгази и напрямую подчиняется министру внутренних дел.

Глава ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба, нарушив введенный им комендантский час, стал участником церемонии зажжения факела по случаю празднования Международного дня молодежи в центре Триполи.

مخترقا حظر التجوال الذي فرضه، ومتجاهلا تداعيات تفشي فيروس كورونا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يشارك في إحياء شعلة الاحتفال باليوم العالمي للشباب وسط طرابلس. #الساعة24 pic.twitter.com/8cfiwDe6Q4 — الساعة 24 (@alsaaa24) August 11, 2021

Министр юстиции Халима Ибрагим Абдель Рахман заявила о том, что тюрьма «Митига» не находится в подчинении ее ведомства, однако ПНЕ ведет переговоры об исполнении оправдательного приговора в отношении заключенного в ней сына полковника Муаммара Каддафи — Ас-Саади.

Совместный военный комитет (СВК) «5+5» потребовал от Президентского совета и Правительства национального единства приостановить действие всех международных военных соглашений и меморандумов о взаимопонимании в соответствии с условиями договора о прекращении огня, подписанного в Женеве.

По итогам заседания в Сирте СВК постановил разработать срочный план по выводу иностранных сил из Ливии, а также согласовал меры безопасности на Прибрежном шоссе и начало процедур открытия дороги Абу Курайн — Аль-Джуфра.

Посол Ливии в Европейском союзе Хафез Каддур объявил 15 августа о своей отставке в знак протеста против политики ПНЕ и премьер-министра во внутреннем и внешнем направлениях.

Экономика

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи призвал управляющего Центрального банка Ас-Сиддика аль-Кабира созвать срочное заседание совета директоров, чтобы принять меры по снижению стоимости обменного курса.

#سكاي_أخبار | رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يطالب محافظ المركزي الصديق الكبير بضرورة اجتماع مجلس الادارة للمصرف لتخفيض قيمة سعر الصرف بشكل عاجل. #ليبيا — سكاي نيوز الليبية (@SkyNewsLibyan) August 12, 2021

Правительство Мальты решило предоставить Ливии 40 тысяч доз препарата от COVID-19 после запуска национальной кампании вакцинации в стране.

Заместитель премьер-министра ПНЕ Рамадан Буджанах подписал указ о возобновлении поставок топлива в южные регионы Ливии с нефтебазы в Мисурате. Движение автоцистерн остановилось ранее в связи с участившимися случаями вооруженных нападений на колонны.

"أبوجناح": استئناف نقل الوقود إلى الجنوب خلال الأيام المقبلةhttps://t.co/g03nMmdp63#ليبيا_الاقتصادية

مصدر الخبر بالأرقام pic.twitter.com/Jziu6PF1Na — LibyanBusiness.Tv (@LibyanbusinessT) August 12, 2021

Общество

Министерство технического образования объявило, что обучение в вузах приостановлено до 19 августа из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Решение не затрагивает колледжи и институты, расположенные к востоку от города Сирт, ввиду проведения в них итоговой аттестации.

Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что за последние семь месяцев 20 257 нелегальных переселенцев перехвачены в Средиземном море и возвращены на африканское побережье. В отчете МОМ также указано, что число пропавших без вести за тот же период достигло 629 человек, 380 искателей убежища погибли при попытке добраться до Европы.