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Объем заполнения российских хранилищ газа превысил 50%
Экономика
Объем заполнения российских хранилищ газа превысил 50%
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 15 августа. Уровень наполненности российских подземных хранилищ газа (ПХГ) превысил к концу июня 50%, говорится в квартальном отчете «Газпрома».

Компания успела восполнить почти половину от рекордного отбора минувшей зимы. За прошлый сезон из ПХГ было отобрано 60,957 млрд кубометров при общем уровне оперативных запасов на начало отбора в 72,322 млрд. Целью к новому отопительному сезону является 72,638 млрд кубометров газа.

Российские и европейские ПХГ оказались сильно опустошены после холодной зимы и рекордного спроса на газ. В августе после аварии на заводе в Новом Уренгое «Газпрому» пришлось частично остановить закачку топлива в российские хранилища и частично перейти к отбору. Не исключено, что этот фактор несколько затруднит подготовку к грядущей зиме.

Журналист польской газеты Wyborcza Вацлав Радзивинович ранее объяснил, как зима заставит Европу одобрить запуск «Северного потока — 2». Он предполагает, что Россия может поставить европейских потребителей перед выбором: или газопровод, или дефицит голубого топлива.

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Газпром газ пхг
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