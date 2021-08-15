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Провал миротворческих миссий ООН вызвал кризис безопасности в нескольких странах Африки
ЦАР
Провал миротворческих миссий ООН вызвал кризис безопасности в нескольких странах Африки
un.org  /  Marco Dormino / UN Photo

Банги, 15 августа. Африканские СМИ рассказали о неэффективности миротворцев ООН. Журналисты считают, что усилия, потраченные Организацией Объединенных Наций на сдерживание террористической угрозы в регионе, не принесли должного результата.

«Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) опустошает общины по всей Западной и Центральной Африке. Разрушенные гражданской войной страны стали источником оружия, оборудования и нефтяных доходов для радикальных исламистов. Сейчас радикалы оснащены лучше правительственных армий, которые должны им противостоять. Прибыльный бизнес джихадистов диверсифицируется, поскольку террористы открывают новые источники дохода для финансирования их деятельности. Миротворцы ООН присутствуют на континенте уже много лет, но ситуация только ухудшается. Этот путь смерти, разрушения и грабежа должен прекратиться», — заявил военный обозреватель Джон-Аллан Наму.

Эксперт указал на неудачу «голубых касок» в нескольких африканских странах. Например, многопрофильная миссия ООН в Мали (МИНУСМА) не смогла справиться с подавлением вооруженных группировок. Местные радикалы, ощутив безнаказанность, устроили несколько массовых рейдов на деревни у границ Нигера. Жертвами разбойных нападений стали десятки мирных жителей.

Особое внимание журналист обратил на преступления сотрудников миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА). Миротворцы оказались неэффективны против конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Только благодаря бойцам национальной армии FACA, обучением которых занимаются российские специалисты, удалось пресечь попытку госпереворота.

Провал миротворческих миссий ООН вызвал кризис безопасности в нескольких странах Африки
wikipedia.org  / MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

При этом ООН, зная ситуацию в республике, приняла решение о продлении оружейного эмбарго, препятствующего оснащению правительственных войск. Бойцы FACA сражаются с тяжеловооруженными боевиками, рискуя жизнями ради безопасности страны. А миротворцы ООН в это время помогают радикалам с незаконной контрабандой снаряжения и припасов.

«Международному сообществу стоит пересмотреть стратегии в регионе, потому что в ином случае число жертв среди гражданского населения возрастет», — заявил Наму.

За практически десять лет пребывания в ЦАР единственное, чего добились миротворцы ООН — общественного порицания. Преступления членов МИНУСКА вызвали гнев мирных жителей.

С каждым днем обстановка все сильнее накаляется из-за регулярных новостей о бесчинствах «голубых касок». Так, на одной из недавних демонстраций в Бриа миротворцы ООН застрелили маленькую девочку.

После этого они предложили отцу погибшего ребенка 1,5 миллиона франков за клевету против российских инструкторов. Но мужчина отказался и рассказал СМИ о попытке подкупа со стороны руководства миссии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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