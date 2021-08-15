В Yahoo News Japan рассказали о разработке в РФ уникальных БПЛА для «скрытных ударов»

Токио, 15 августа. Российская армия к 2040 году может получить «сверхдальние» БПЛА, которые по своим характеристикам будут превосходить западные аналоги.

В публикации японского издания Yahoo News Japan говорится, что в настоящее время российские конструкторы активно работают над созданием новой серии ударных беспилотников. Особое внимание уделяют разработке БПЛА, которые смогут преодолевать большие расстояния, что позволит наносить «скрытные удары» по вражеским объектам.

Авторы публикации отмечают, что разработчики не раскрывают предполагаемую дальность полета БПЛА, однако, по мнению экспертов, речь идет о создании способных достичь территории США малозаметных дронах. Не исключено, что новые ударные беспилотники будут оснащены искусственным интеллектом.

Издание пишет, что в последние годы тема применения БПЛА активно обсуждается в России. Навыки управления этими боевыми единицами российские военные осваивают во время обучения в специализированных вузах Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что одним из самых засекреченных на сегодняшний день остается БПЛА тяжелого класса С-70 «Охотник», который проходит летные испытания. Известно, что он сможет работать в связке с истребителем пятого поколения Су-57.