Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для Венесуэлы

Каракас, 15 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между правительством и оппозицией страны в Мексике. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«То, что произошло вчера, было чрезвычайно важным для обеспечения мира и установления диалога в Венесуэле. После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро, говоря о встрече правительства и оппозиции в Мексике.

Глава государства подчеркнул, что намерения лидера оппозиции Хуана Гуайдо нарушить конституционный строй не увенчались успехом.

«Мы сели с тобой за стол переговоров, чтобы обсудить восстановление мира и примирение. Гуайдо, тебе нанес поражение народ Венесуэлы и его мудрость. Ты проиграл, точка», — добавил президент Венесуэлы.

#ENVIVO : El presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro, brinda declaraciones sobre la firma del acuerdo de diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición de ese país suramericano https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/5ZmtR8nb5N — teleSUR TV (@teleSURtv) August 14, 2021

Мадуро отметил, что правительство Венесуэлы «годами проводило переговоры с разными представителями оппозиции касательно соблюдения Конституции, графика проведения выборов, необходимости голосования, а также снятия всех санкций и прекращения иностранного вмешательства».

Global Look Press / Pedro Rances Mattey / dpa

Президент подчеркнул, что он неоднократно призывал Единую платформу оппозиции к диалогу, и им удалось добиться этого с важными представителями как в официальном, так и неофициальном порядке.

«Мы получили поддержку 33 суверенных государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в вопросе миростроительства в Венесуэле», — отметил Николас Мадуро.

Он особо подчеркнул роль главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, который подписал соглашение с Единой платформой оппозиции. Президент вновь заявил, что всегда открыт для диалога и ускорения восстановлений страны.

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмене санкций, признании легитимности действующей власти и прекращении попыток государственных переворотов.