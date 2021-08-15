Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 18:44
18:43
Общество
Россияне назвали приносящие удачу и неудачу водительские приметы
18:43
Происшествия
Рулевой буксира выпал за борт и утонул во время шторма в Архангельской области
18:43
Шоу-бизнес
Юлия Барановская показала повзрослевших сыновей от Андрея Аршавина
18:43
Политика
Политолог Самонкин связал недопуск «Родины» на выборы с давлением чиновников
18:41
Происшествия
Украинские следователи возбудили дело после смерти мэра Кривого Рога
18:38
Экономика
Женщины в России пользуются налоговым вычетом чаще мужчин
18:36
Экономика
Минэкономики Белоруссии ожидает рост доходов населения на 20% к 2025 году
18:35
США
Школьный совет Колорадо запретил преподавание критической расовой теории
18:35
Политика
Al Arabiya: талибы вошли в президентский дворец в Кабуле
18:31
Экономика
Россия вышла на новые рынки сбыта рыбы и морепродуктов
Все новости

Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для Венесуэлы
Латинская Америка
Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для Венесуэлы
Global Look Press  /  - / XinHua

Каракас, 15 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между правительством и оппозицией страны в Мексике. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«То, что произошло вчера, было чрезвычайно важным для обеспечения мира и установления диалога в Венесуэле. После стольких попыток нам удалось достигнуть соглашения. Когда появилась такая возможность, мы терпеливо добились подписания меморандума», — заявил Мадуро, говоря о встрече правительства и оппозиции в Мексике.

Глава государства подчеркнул, что намерения лидера оппозиции Хуана Гуайдо нарушить конституционный строй не увенчались успехом.

«Мы сели с тобой за стол переговоров, чтобы обсудить восстановление мира и примирение. Гуайдо, тебе нанес поражение народ Венесуэлы и его мудрость. Ты проиграл, точка», — добавил президент Венесуэлы.

Мадуро отметил, что правительство Венесуэлы «годами проводило переговоры с разными представителями оппозиции касательно соблюдения Конституции, графика проведения выборов, необходимости голосования, а также снятия всех санкций и прекращения иностранного вмешательства».

Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для Венесуэлы
Global Look Press  / Pedro Rances Mattey / dpa

Президент подчеркнул, что он неоднократно призывал Единую платформу оппозиции к диалогу, и им удалось добиться этого с важными представителями как в официальном, так и неофициальном порядке.

«Мы получили поддержку 33 суверенных государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в вопросе миростроительства в Венесуэле», — отметил Николас Мадуро.

Он особо подчеркнул роль главы Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, который подписал соглашение с Единой платформой оппозиции. Президент вновь заявил, что всегда открыт для диалога и ускорения восстановлений страны.

С 13 по 16 августа в Мексике прошли переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы, организованные при посредничестве Норвегии. Ранее Мадуро заявлял, что согласится на встречу при условии отмене санкций, признании легитимности действующей власти и прекращении попыток государственных переворотов.

Вернуться назад

Все новости / Латинская Америка / Николас Мадуро назвал диалог с оппозицией «большой победой» для Венесуэлы
оппозиция мадуро венесуэла
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru