В Израиле убит советник министра образования арабского происхождения

Раме, 15 августа. Советник министра образования Израиля Саир Исмаил застрелен в собственной машине перед своим домом. Убийство произошло в начале девятого утра в городке Раме северной провинции Галилея, чиновник скончался до приезда скорой помощи, преступник скрылся.

Министр образования Ифат Шаша-Битон выразила свое потрясение в связи с инцидентом. Весной 50-летний Исмаил баллотировался в избирательный список партии «Новая надежда», созданной Гидеоном Сааром.

Saher Ismail, 50, was a candidate in the latest Israeli elections and prior to his death served as an adviser to Education Minister Yifat Shasha-Biton, who has expressed her shock at the incidenthttps://t.co/4ghre8mRV8