Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 20:16
20:12
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян вспомнила, как худела в гараже матери после родов
20:12
Ливия
Эксперты сообщили о планах Турции разорить ливийские финансовые структуры
20:12
Наука
Британские ученые назвали признак приближающейся деменции
20:11
Происшествия
Зеленский взял дело о гибели мэра Кривого Рога на личный контроль
20:05
Происшествия
Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы
20:05
Наука
Канадские ученые обнаружили необычный способ охоты белых медведей
20:03
Общество
Неочевидный признак на мочке уха может указать на ишемическую болезнь сердца
20:02
Экономика
Способ получить жилье без ипотеки озвучили в Госдуме
20:01
Политика
Президент Франции обсудит ситуацию в Афганистане на заседании Совбеза
20:00
Экономика
Экономист Зубец предрек дальнейшее снижение пенсий на Украине из-за оттока молодежи
Все новости

В Израиле убит советник министра образования арабского происхождения
1
Ближний Восток
В Израиле убит советник министра образования арабского происхождения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Раме, 15 августа. Советник министра образования Израиля Саир Исмаил застрелен в собственной машине перед своим домом. Убийство произошло в начале девятого утра в городке Раме северной провинции Галилея, чиновник скончался до приезда скорой помощи, преступник скрылся.

Министр образования Ифат Шаша-Битон выразила свое потрясение в связи с инцидентом. Весной 50-летний Исмаил баллотировался в избирательный список партии «Новая надежда», созданной Гидеоном Сааром.

«Саир был честным и храбрым лидером, настоящим другом», — сказал Саар.

По факту убийства инициировано расследование со стороны израильских правоохранительных органов. К слову, полиция успешно раскрывает только треть дел об убийствах арабов Израиля.

По данным неправительственной организации «Инициатива Авраама», в 2020 году были убиты 97 израильтян арабского происхождения, при этом евреев погибло в два раза меньше. В текущем году Исмаил стал семидесятым погибшим палестинцем с израильским паспортом.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / В Израиле убит советник министра образования арабского происхождения
израиль убийство
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru