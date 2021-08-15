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Россияне жестко ответили на территориальные притязания депутата Рады
Политика
Россияне жестко ответили на территориальные притязания депутата Рады
wikipedia.org  /  Alexey Komarov / CC BY 3.0

Москва, 15 августа. Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина встретило резкую критику в соцсетях.

Фразу нардепа вырвали из контекста, за что парламентарию досталось немало едких и колких комментариев. В действительности Волошин говорил, что на Украине живет много тех, кто искренне ненавидит Россию и не хочет допустить сближения Москвы и Киева.

«Даже если завтра нам «вернут» Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть», — высказался нардеп, за что поплатился.

В ответ российские пользователи соцсетей бурно отреагировали на заявление Волошина и дали понять, что Украина не получит никакие территории, а Киеву порекомендовали сохранить то, чем они пока еще владеют.

«Друзья мои. Да захватывайте уже Магаданский край с каким-нибудь гулаговским лагерем­ – нечего вам на Кубань рот разевать», — обратился к Украине один из комментаторов.

«Очередные сказки Украины», — посмеялся пользователь под ником Палпотин.

Некоторые россияне иронично поинтересовались, приняли ли в Киеве закон «О Кубани».

««Вернут», а потом еще и «подарят»? Очередной дурень думкой богатеет. Подарят, с размаху под зад», — заключил комментатор Rex Zloy.

Ранее политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин расшифровал послание статьи президента России Владимира Путина про Украину. По его словам, Киев не сможет выжить без Москвы.

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украина россия кубань
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