Рекордный темп роста экономики России. События дня

Посольство России не собирается покидать Кабул Посольству России в Кабуле ничего не угрожает, поэтому оснований для эвакуации сотрудников в настоящее время нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь дипмиссии. Сами талибы подтвердили, что движение гарантирует безопасность нашего представительства в афганской столице. Запрещенная в России группировка «Талибан» также объявила в воскресенье о контроле над всей территорией республики. При этом талибы призвали власти страны к сотрудничеству и провели переговоры. По данным местных СМИ, нынешний президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность уйти в отставку и покинул страну. Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее из Кабула в Пакистан бежали члены правительства и депутаты парламента.

Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Погранведомство Узбекистана усилило охрану границы с соседним Афганистаном на фоне дестабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщил представитель Пограничных войск Службы госбезопасности республики. На боевое дежурство переведены подразделения министерства обороны, МВД и Нацгвардии. В Термезе на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов госвласти. Накануне из-за наступления талибов группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Сегодня президент России Владимир Путин обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым по телефону ситуацию в Афганистане.