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Рекордный темп роста экономики России. События дня
ФАН-ТВ
Рекордный темп роста экономики России. События дня
vk.com  /  Андрей Никитин

 

Посольство России не собирается покидать Кабул

Посольству России в Кабуле ничего не угрожает, поэтому оснований для эвакуации сотрудников в настоящее время нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь дипмиссии. Сами талибы подтвердили, что движение гарантирует безопасность нашего представительства в афганской столице. Запрещенная в России группировка «Талибан» также объявила в воскресенье о контроле над всей территорией республики. При этом талибы призвали власти страны к сотрудничеству и провели переговоры. По данным местных СМИ, нынешний президент Афганистана Ашраф Гани выразил готовность уйти в отставку и покинул страну. Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее из Кабула в Пакистан бежали члены правительства и депутаты парламента.

Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном

Рекордный темп роста экономики России. События дня
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Погранведомство Узбекистана усилило охрану границы с соседним Афганистаном на фоне дестабилизации обстановки в регионе. Об этом сообщил представитель Пограничных войск Службы госбезопасности республики. На боевое дежурство переведены подразделения министерства обороны, МВД и Нацгвардии. В Термезе на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов госвласти. Накануне из-за наступления талибов группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. Сегодня президент России Владимир Путин обсудил со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым по телефону ситуацию в Афганистане. 

Bloomberg отметил рекордный темп роста экономики РФ

Рекордный темп роста экономики России. События дня
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

После снятия введенных из-за коронавируса ограничений экономика России продемонстрировала наивысшие темпы роста с 2000 года. Такую информацию озвучило агентство Bloomberg. ВВП государства по итогам второго квартала возрос на десять с лишним процентов (10,3%). Помимо этого, заметно оживились розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство. По мнению экспертов, в третьем квартале рост ВВП России продолжится.

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Все новости / ФАН-ТВ / Рекордный темп роста экономики России. События дня
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