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Глава Кубани предложил ввести обязательное страхование домовладений в опасных зонах
Общество
Глава Кубани предложил ввести обязательное страхование домовладений в опасных зонах
пресс-служба администрации Краснодарского края  / 

Краснодар, 15 августа. Глава Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести обязательное страхование для домовладений, находящихся в зоне подтопления. Такую идею губернатор Краснодарского края озвучил во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросу ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе.

Тремя годами ранее Вениамин Кондратьев уже выступал с подобной инициативой. В 2018 от подтоплений сильно пострадали Туапсинский и Апшеронский районы Кубани. Однако его предложение и сейчас было воспринято парламентариями неоднозначно.

По мнению главы региона, куда проще софинансировать страхование и перевести разбирательства между властью и народом в зону ответственности страховых компаний, продолжая оказывать помощь нуждающимся.   

Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что не стоит строить дома в зонах подтоплений. Тем не менее, пообещал подумать и над предложением губернатора Краснодарского края.

Ранее ФАН рассказывал, как инфраструктура курортной Анапы возвращается к работе после стихийного бедствия. За ночь на город обрушилась трехмесячная норма осадков.

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путин краснодар кондратьев затопление стихийные бедствия
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