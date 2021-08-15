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Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
Экономика
Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
mitsubishicars.com  /  Mitsubishi Motors

Москва, 15 августа. Японский производитель Mitsubishi скорректировал стоимость почти всех транспортных средств в августе. В результате машины подорожали на российском рынке на 100 тысяч рублей.

Повышение стоимости моделей фиксируется в диапазоне 0,4–3,4% в зависимости от модели и исполнения. Цена кроссовера Eclipse Cross увеличилась на 20 тысяч рублей и составила 2 433 000 рублей. Автомобиль Outlander прибавил 10–40 тысяч рублей и теперь предлагается минимум за 1 899 000 рублей, передает Motor.

Кроме того, подорожали все комплектации внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. В настоящее время версии, кроме базовой, реализуются на российском рынке на 80 тысяч рублей выше. Сильнее всего выросла стоимость пикапа L200, который сейчас можно купить от 2 569 000 до 3 285 000 рублей.

Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина ранее сообщила, что экспортные поставки отечественных грузовых, легковых транспортных средств и комплектующих продолжают повышаться несмотря на пандемию коронавируса. В результате страна транспортировала за рубеж более 35 тысяч машин за пять месяцев.

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Все новости / Экономика / Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
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