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Bloomberg отметил рекордный темп роста российской экономики
Экономика
Bloomberg отметил рекордный темп роста российской экономики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 августа. После снятия введенных из-за коронавируса ограничений экономика России продемонстрировала наивысшие темпы роста с 2000 года. Такая информация появилась в публикации Bloomberg.

Валовой внутренний продукт (ВВП) государства по итогам второго квартала возрос на 10,3%. Помимо этого, заметно выросла розничная торговля, пассажирские перевозки и обрабатывающее производство, отмечается в американском издании.

«Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось», — обратил внимание экономист Скотт Джонсон.

По мнению экспертов, в третьем квартале рост ВВП России продолжится. Однако его темпы будут не такими высокими, так как положительные эффекты от снятия карантинных ограничений постепенно сойдут на нет, говорится в статье.

Годовая инфляция в России за июль замедлилась на 0,04 процентных пункта. Такие данные накануне представил Центральный банк РФ.

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