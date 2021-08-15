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Руководство «Талибана» приказало боевикам занять районы Кабула

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:10
Армия
Руководство «Талибана» приказало боевикам занять районы Кабула
Global Look Press  /  Sardar/Xinhua

Кабул, 15 августа. Руководство «Талибана»1 (экстремистское движение, запрещенное на территории РФ) приказало боевикам формирования занять районы афганской столицы.

Ранее стало известно, что «Талибан» готовит наступление на Кабул. Под угрозой штурма власти страны пошли на мирную передачу власти боевикам. По некоторым данным, Ашраф Гани уже сложил с себя полномочия президента и покинул страну.

Эскалация напряженности в Афганистане стала следствием вывода из республики американского вооруженного контингента. Боевики воспользовались этим, чтобы укрепиться в республике. За последнее время они захватили множество крупных городов. В «Талибане» утверждают, что к моменту окружения Кабула боевики полностью контролировали территорию республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан талибан
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