Глава Госдепа назвал причину вывода американских военных из Афганистана

Вашингтон, 15 августа. Присутствие американского военного контингента на территориях Афганистана не отвечало бы национальным интересам, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Войска были выведены, потому что сохранение их присутствия в регионе еще на один год, пять или десять лет не соответствует интересам Соединенных Штатов, уточнил он.

«Британцы были там долгое время в XIX веке, русские — в XX веке. Мы уже там пробыли вдвое больше, чем русские», — добавил Блинкен.

На фоне отвода американского контингента из Афганистана возросла активность террористов. Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) захватили все крупные города в стране. В связи с этим глава Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. Теперь в государстве началось формирование переходного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.