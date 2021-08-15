Актеры театра Ермоловой готовят иск против Меньшикова

Москва, 15 августа. Актеры театра имени Ермоловой начали готовить иск для подачи в суд против художественного руководителя Олега Меньшикова учреждения из-за массовых сокращений.

Скандал с сокращениями в театре Ермоловой нарастает несколько недель. Худрук Олег Меньшиков подписал приказ об увольнении сразу 18 актеров. Попавшие под сокращение артисты пытались договориться с режиссером, писали к Меньшикову обращения — и личные, и открытые, однако не получили обратной реакции. Как сообщает источник ФАН, теперь звезды театра Ермоловой готовятся к следующему шагу в отстаивании своих трудовых прав. Они составляют иск для подачи в суд.

Худрук театра Ермоловой не только проигнорировал запросы и обращения сотрудников учреждения, но и подписал новые постановки с приглашенными актерами. Свежим лицам Меньшиков не скупится на гонорары, обещая за выход на сцену от 26 тысяч рублей до 200-300 тысяч. При этом прежний коллектив был распущен под предлогом именно отсутствия финансирования.