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Россиянам объяснили, как правильно чистить моторный отсек автомобиля

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:53
Общество
Россиянам объяснили, как правильно чистить моторный отсек автомобиля
unsplash.com  /  Tim Mossholder

Москва, 15 августа. Для того чтобы провести генеральную уборку под капотом, потребуется обычный пылесос. Таким образом, можно пройтись по всем открытым поверхностям и отчистить их от пыли.

Автоэксперты издания Profile дали несколько рекомендаций российским водителям по правильной мойке кузова ТС, а также чистке подкапотного пространства. Используя пылесос, можно удалить грязь из свечных колодцев, возле воздухозаборников, а также освежить дренажные каналы и лотки для сбора воды.

Кроме того, под капотом следует почистить радиаторы. В первую очередь, нужно избавиться от загрязнений на радиаторе интеркулера, кондиционере и системе охлаждения. В теплое время года там скапливается много насекомых, дорожной грязи, пыли и вредных химикатов.

Чистка радиатора интеркулера также может спасти вариаторную автоматическую коробку передач от избыточного перегрева, заявили ранее эксперты. А установленный дополнительный агрегат охлаждения вариатора поможет продлить срок его службы.

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