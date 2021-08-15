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Киллеры застрелили молодого человека в центре Москвы

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:56
Происшествия
Киллеры застрелили молодого человека в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 15 августа. Неизвестные застрелили 28-летнего мужчину из Дагестана на Кутузовском проспекте в Москве.

Трагедия произошла в ночь на 15 августа. Мужчина пытался скрыться от шестерых преступников во дворах, но его догнали около магазина «Магнолия». Убитым оказался уроженец Махачкалы Гасан Абдуллаев. Ряд СМИ сообщает, что стреляли только два человека из шести.

Как добавили в СК РФ по Москве, по факту убийства и незаконного ношения оружия следователи завели уголовное дело.

Ранее в Прикамье огласили обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Он осужден за убийство собственной сестры.

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