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Россия объявила о готовности работать с переходным правительством Афганистана

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:07
Политика
Россия объявила о готовности работать с переходным правительством Афганистана
wikipedia.org  /  Embassy of Russia in Kabul

Кабул, 15 августа. Посольство России в Афганистане отреагировало на передачу власти переходному правительству страны.

Оно объявило о готовности Москвы сотрудничать с новым руководством государства. Орган сформирован при участии официальных властей и членов «Талибана»1 (движение признано террористическим и запрещено в России).

Ранее от местных источников стало известно об уходе в отставку президента Афганистана Ашрафа Гани. Теперь власть в стране принадлежит переходному правительству, орган возглавил экс-министр внутренних дел государства Али Ахмад Джалали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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