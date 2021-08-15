Убивший сотрудника ИК-2 в Курганской области заключенный готовил побег

Курган, 15 августа. Заключенный исправительной колонии в Курганской области, напавший на сотрудников УФСИН, готовился совершить побег.

Работники ИК-2 поймали его во время подготовки — мужчина находился на чердаке одного из помещений и собирал вещи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Арестант был осужден на 19 лет за убийство и разбой. Он отсидел меньше трети срока.

Несколько дней назад заключенный напал на сотрудников исправительного учреждения с колюще-режущим предметом. Один из них скончался на месте происшествия, за жизнь другого борются врачи. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.