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Убивший сотрудника ИК-2 в Курганской области заключенный готовил побег

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:57
Происшествия
Убивший сотрудника ИК-2 в Курганской области заключенный готовил побег
Новостное агентство «Харьков».  /  Виктор Сухоруков

Курган, 15 августа. Заключенный исправительной колонии в Курганской области, напавший на сотрудников УФСИН, готовился совершить побег.

Работники ИК-2 поймали его во время подготовки — мужчина находился на чердаке одного из помещений и собирал вещи, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Арестант был осужден на 19 лет за убийство и разбой. Он отсидел меньше трети срока.

Несколько дней назад заключенный напал на сотрудников исправительного учреждения с колюще-режущим предметом. Один из них скончался на месте происшествия, за жизнь другого борются врачи. Во время задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.

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убийство колония курганская область
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