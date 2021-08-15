Госдеп США пригрозил «Талибану» санкциями

Вашингтон, 15 августа. Глава Госдепа США Энтони Блинкен пригрозил движению «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) санкциями. Дипломат объяснил, в каком случае это произойдет.

Госсекретарь США озвучил условие введения санкций против талибов. По его словам, ограничения последуют, если движение не будет поддерживать права человека и даст приют террористам на территории Афганистана.

Талибы ранее взяли под контроль Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о сложении полномочий. Журналисты подтвердили передачу власти.

Члены радикального движения призвали главу государства и других политиков к сотрудничеству. Талибы подтвердили, что хотят мирной передачи власти в ближайшие дни.

1 Организация запрещена на территории РФ.