Две российские авиакомпании испытывают проблемы с летным составом

Москва, 15 августа. Некоторые российские авиакомпании не вернули прежнюю заработную плату пилотам и бортпроводникам, в связи с чем возникли проблемы с летным составом.

Компании S7 Airlines и Azur Air являются единственными российскими авиакомпаниями, испытывающими проблемы с летным составом. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил источник в Росавиации.

Как отметил собеседник агентства, эти авиаперевозчики вернулись на допандемийные показатели количества полетов. Тем не менее заработная плата как пилотов, так и бортпроводников осталась на прежнем уровне. Другие авиакомпании постепенно возвращают привычный размер зарплаты. В частности, к нему уже вернулась компания «Победа».

Как сообщалось ранее, в Росавиации опровергли слухи о массовом увольнении сотрудников Аэрофлота. Они были переведены в авиакомпанию «Россия», являющуюся частью того же юридического лица.