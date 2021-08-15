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Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:49
Политика
Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 15 августа. Глава России Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сложившуюся в Афганистане ситуацию, сообщили в Кремле.

Переговоры состоялись по телефону. Отмечается, что стороны обстоятельно обсудили положение дел на афганских территориях.

«С учетом этого условлено об активизации взаимодействия по линии профильных министерств и ведомств России и Узбекистана», — говорится в сообщении.

Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) 15 августа окружили Кабул. Власти страны приняли решение сдать город без сопротивления. Издание Sputnik сообщило, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку. В государстве началось формирование переходного правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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путин афганистан кремль узбекистан мирзиеев
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