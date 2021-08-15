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Оперный певец Самсонов призвал «Родину» продолжать борьбу за участие в выборах
Общество
Оперный певец Самсонов призвал «Родину» продолжать борьбу за участие в выборах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Партии «Родина» отказали в регистрации списка кандидатов на выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Об этом стало известно после заседания избирательной комиссии города. Членов партии такое решение возмутило. В разговоре с ФАН оперный певец, эстрадный исполнитель русских романсов и песен Владимир Самсонов призвал «Родину» продолжать борьбу за участие в выборах.

По мнению артиста, выборы — это, прежде всего, борьба, поэтому идти к своей цели нужно, невзирая ни на какие препятствия.

«Если есть возможности процессуальные, юридические для продолжения борьбы за вступление в состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга, то это нужно делать обязательно. Тем более, если они чувствуют, что они правы, надо обязательно продолжать борьбу за выборы. Это же выборы, борьба. Надо обязательно идти до конца. Если есть возможность, нельзя опускать руки, а продолжать [бороться] согласно действующему законодательству», — поддержал Самсонов партию.

На сегодняшний день право участвовать в выборах от партии «Родина» получил только ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Оперный певец Владимир Самсонов призвал «Родину» продолжать борьбу за выборы
Prt Scr vk.com  / Шугалей Максим Президент ФЗНЦ

Второй яркий представитель партии Татьяна Буланова также сошла с дистанции предвыборной гонки по причине высокой доли забракованных подписей избирателей.

Решение ГИК в отношении «Родины» оставило неприятный осадок не только в душах партийцев, но и общественности. Однако, по мнению политолога Антона Бредихина, такой поворот событий неудивителен. Ранее он объяснил, почему недопуск «Родины» к выборам был предопределен.

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выборы родина самсонов
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