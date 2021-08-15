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Молдавия существенно сократила потребление газа
Экономика
Молдавия существенно сократила потребление газа
wikipedia.org  /  Борис Мавлютов / CC BY-SA 3.0

Кишинев, 15 августа. Объем потребления природного газа в Молдавии в июле 2021 года составил 29,1 млн кубометров, что на 13,2% ниже июньских показателей, сообщили в АО «Молдовгаз».

При этом общий объем потребления по сравнению с июлем прошлого года вырос на 20%. По данным «Молдовгаз», бытовые потребители к началу августа погасили 98,5% счетов, а среди коммерческих покупателей доля оплаченных квитанций составила 99,2%.

Как передает Sputnik, за отчетный период в Молдавии было отключено от сети 267 точек потребление. Их владельцы, по данным оператора, задолжали поставщикам 711,4 тысячи леев.

Тем временем спрос на газ в Европе уже превысил предложение. Котировки голубого топлива на европейском рынке достигают рекордных значений. Однако, как считают экономисты, это еще не предел.

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