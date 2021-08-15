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Политолог Журавлев назвал два условия для нового миграционного кризиса в Евросоюзе
Политика
Политолог Журавлев назвал два условия для нового миграционного кризиса в Евросоюзе
Global Look Press  /  Stringer / dpa

Вопрос миграционного кризиса в Евросоюзе встанет, если беженцы из Афганистана доберутся до Сирии и Турции, а руководство ЕС продолжит следовать политике «открытых дверей» Ангелы Меркель. Об этом ФАН заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление заместителя председателя Еврокомиссии (ЕК) по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса о том, что ситуация в Афганистане и действия властей Белоруссии в сфере пограничного контроля требуют от ЕС пересмотра общих правил миграции и предоставления убежища.

По словам политика, Евросоюз опасается возникновения острого миграционного кризиса в связи с риском бегства из Афганистана десятков тысяч людей, сотрудничавших с силами западной коалиции и гражданскими структурами во время операции НАТО и США в этой стране.

Дмитрий Журавлев считает, что угроза миграционного кризиса в Европе пока не обоснована.

«Чтобы попасть в ЕС, надо пройти сначала через соседние государства, — подчеркнул политолог. — В Таджикистане власти жесткие — если президент Эмомали Рахмон решит, что беженцы не нужны, то их не пропустят. В Узбекистане власть значительно мягче, но она тоже вертикальная, в стране есть армия, есть пограничники. Если будет дан соответствующий приказ, то мигрантам не дадут войти».

Дмитрий Журавлев назвал два условия для нового миграционного кризиса в Евросоюзе
Global Look Press  / Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Эксперт уточнил, что вопрос миграционного кризиса в Европе встанет, если беженцы из Афганистана доберутся до Сирии или Турции.

«Если мигранты проникнут из этих стран в ЕС, то для него это будет серьезная проблема, — отметил Журавлев. — Может быть, и не такая большая, потому что из страны убегут все-таки самые культурные афганцы: бывшие генералы, министры, чиновники».

Собеседник ФАН указал, что неясно, будет ли готово руководство ЕС впустить большое количество мигрантов на свою территорию. Это будет зависеть от того, продолжится ли политика открытых границ, традиционно реализуемая канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Меркель уходит, и вполне возможно, что новое начальство Европы совсем не захочет миграционного кризиса, — заключил политолог. — ЕС может и не пустить беженцев из Афганистана. Продолжение же политики Меркель станет дополнительной нагрузкой для Европы — если афганцы добегут, то они создадут немалые сложности для экономики. При этом культурных проблем будет на порядок меньше: фанатичные мусульмане останутся с «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), а уедут светские жители».

Ранее военный историк Юрий Кнутов объяснил переоценку официального афганского правительства американцами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Политолог Журавлев назвал два условия для нового миграционного кризиса в Евросоюзе
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