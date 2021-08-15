Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 17:16
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
17:15
Общество
Консерваторию имени Римского-Корсакова в Петербурге отремонтируют к 2024 году
17:13
Общество
Театр имени Ермоловой обратился в суд из-за тяжелого финансового положения
17:11
Происшествия
Мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома в Вольном
17:11
Общество
Шведский врач перечислил простые способы снизить высокое давление без лекарств
17:08
Общество
Голливудская киноподделка: Вадим Манукян о новом блокбастере «Отряд самоубийц»
17:05
Общество
У ростовского подрядчика отобрали контракт на 7,3 млрд рублей
17:02
Экономика
Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
17:00
Весь мир
Гражданской войне в Афганистане не будет конца. Колонка Голоса Мордора
17:00
ФАН-ТВ
Немец изобрел подогреватель туалетной бумаги
Все новости

В Росавиации опровергли массовое увольнение сотрудников из Аэрофлота

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:35
Общество
В Росавиации опровергли массовое увольнение сотрудников из Аэрофлота
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 15 августа. Неназванные источники в Аэрофлоте заявили о массовом увольнении сотрудников. С начала пандемии якобы уволились шесть тысяч бортпроводников. Информация была опровергнута.

Информация о массовом увольнении сотрудников из российской авиакомпании «Аэрофлот» не соответствует действительности. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Росавиации.

«Да, часть пилотов уволилась, потому что перешла в «Россию». Туда перевели суперджеты. Так как это одно юридическое лицо, группа компаний, то это не увольнение, а перевод», — рассказал он.

Отмечается, что значительная часть переведенных пилотов авиакомпании проживает в Москве. В их трудовые книжки была внесена дополнительная запись, в их быту же никаких изменений нет, заявил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, компания «Аэрофлот» и ряд других авиаперевозчиков получат субсидии на семейные перелеты по России. Всего было выделено 1,35 миллиарда рублей.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Росавиации опровергли массовое увольнение сотрудников из Аэрофлота
аэрофлот увольнение опровержение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru