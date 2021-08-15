В Росавиации опровергли массовое увольнение сотрудников из Аэрофлота

Москва, 15 августа. Неназванные источники в Аэрофлоте заявили о массовом увольнении сотрудников. С начала пандемии якобы уволились шесть тысяч бортпроводников. Информация была опровергнута.

Информация о массовом увольнении сотрудников из российской авиакомпании «Аэрофлот» не соответствует действительности. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в Росавиации.

«Да, часть пилотов уволилась, потому что перешла в «Россию». Туда перевели суперджеты. Так как это одно юридическое лицо, группа компаний, то это не увольнение, а перевод», — рассказал он.

Отмечается, что значительная часть переведенных пилотов авиакомпании проживает в Москве. В их трудовые книжки была внесена дополнительная запись, в их быту же никаких изменений нет, заявил собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, компания «Аэрофлот» и ряд других авиаперевозчиков получат субсидии на семейные перелеты по России. Всего было выделено 1,35 миллиарда рублей.