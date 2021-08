СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию республики после сдачи афганской столицы силам «Талибана»1 (запрещен в РФ). Об этом сообщает местный телевизионный канал TOLONews со ссылкой на осведомленные источники.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее сообщалось, что Гани вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан, однако источники в таджикских МИД и спецслужбах заявили об отсутствии у них соответствующей информации.

«Талибан» замкнул кольцо окружения вокруг Кабула к 15 августа, в предыдущие дни овладев пригородами афганской столицы и проникнув в западные районы города. Вскоре после этого МВД Афганистана объявило о добровольной передаче власти талибам. Сообщалось об оставлении президентского поста Ашрафом Гани и о начале формирования временного правительства, которое, по предварительной информации, возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель «Талибана»).

При этом талибы пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всем желающим и отказаться от мести в отношении административных работников и членов сил правопорядка.

#Kabul will not be attacked, power will be transferred peacefully, people will not leave the country, we do not intend to take revenge, #Taliban.

