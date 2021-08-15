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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:01
Ближний Восток
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул территорию республики после сдачи афганской столицы силам «Талибана»1 (запрещен в РФ). Об этом сообщает местный телевизионный канал TOLONews со ссылкой на осведомленные источники.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Ранее сообщалось, что Гани вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан, однако источники в таджикских МИД и спецслужбах заявили об отсутствии у них соответствующей информации.

«Талибан» замкнул кольцо окружения вокруг Кабула к 15 августа, в предыдущие дни овладев пригородами афганской столицы и проникнув в западные районы города. Вскоре после этого МВД Афганистана объявило о добровольной передаче власти талибам. Сообщалось об оставлении президентского поста Ашрафом Гани и о начале формирования временного правительства, которое, по предварительной информации, возглавят Али Ахмад Джалали и мулла Абдул Гани Барадар (представитель «Талибана»).

При этом талибы пообещали обеспечить безопасный отход из Кабула всем желающим и отказаться от мести в отношении административных работников и членов сил правопорядка.

Радикалы овладели афганской столицей на четвертом месяце наступления, отправной точкой которого является начало вывода иностранных войск с территории республики. Добившись первоначальных успехов, талибы завязли в затяжных боях с правительственной армией, однако после кратковременной передышки и мобилизации населения на захваченных территориях продолжили атаки, добившись к 15 августа общего успеха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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