Политолог Прокопчук защитил «Родину» от несправедливых обвинений избиркома Петербурга

Список партии «Родина» не был зарегистрирован на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Такое решение вынесла городская избирательная комиссия по причине якобы брака в подписях за выдвижение в кандидаты. Однако это не так: масса независимых экспертов утверждает, что подписи были живыми. В этом же уверен и политолог Александр Прокопчук, который на своем примере убедился в «честности» членов петербургских избиркомов. В интервью для ФАН он поделился своей историей взаимодействия с винтиками «выборной машины» Северной столицы.

«В 2014 году я вместе со своими университетскими товарищами, также выпускниками факультета политологии СПбГУ, попытался поучаствовать в выборах в один из муниципальных советов нашего города, расположенный в Московском районе, — вспомнил эксперт. — Мы собирали подписи среди жителей, ходили по дворам и детским площадкам, общались с людьми, убеждали их поставить за нас свою подпись».

По словам политолога, «это был тяжелый и не всегда приятный труд»: его вместе с товарищами «посылали на три буквы», испуганно от них шарахались и даже пытались избить. Однажды на них напали трое нищих, которым показалось, что собеседник ФАН и его коллеги выпрашивают милостыню у их «клиентской базы».

«Так что я знаю, с какими трудностями столкнулись сборщики подписей за список «Родины», — заявил Прокопчук. — А еще я знаю, каково это, когда тебе плюют в рожу, несмотря на чисто сделанную работу. Когда мы принесли свои подписи в избирательную комиссию муниципального образования Новоизмайловское, престарелые женщины со слабым зрением под лупой изучали наши документы и придирались к каждой запятой, к каждой неразборчиво написанной букве! Если им что-то не нравилось — по любой причине! — подпись сразу же отправлялась в брак. Признавалась недействительной вся та колоссальная работа, которую мы проделывали с каждым человеком, решившим нас поддержать. И да, часто бывало так, что у людей дрожали руки или некуда было положить планшет с бумагой — поэтому часть букв в именах или даже сами подписи слегка отличались от своей «каноничной» версии. Но иначе было никак!»

Федеральное агентство новостей / Общественное достояние

Политолог считает, что команда партии «Родина» столкнулась примерно с той же проблемой: безосновательной придирчивостью и «каллиграфофагией» членов избиркомов.

«Мы даже судились с ними, — вспомнил эксперт. — И не один раз! Но, что характерно, после первого проигранного суда на апелляцию подали не мы, а прокурор, которого возмутил чиновничий беспредел! Однако в суде высшей инстанции наша команда также потерпела фиаско. Кстати, юристом, который помогал нам, был человек из команды Максима Шугалея — в 2014 году я ходил на его образовательные курсы и знал социолога лично. Благодарен ему до сих пор».

Собеседник ФАН убежден: случаи, произошедшие с ним и с партией «Родина», подрывают у населения Петербурга доверие к авторитету власти и к самому институту выборов.

«И как гражданин своей страны я возмущен тем, что не увижу «Родину» в своем избирательном бюллетене на выборах! — воскликнул Прокопчук. — Мне очень близка ее право-консервативная идеология и мысль о православии как о главной духовной скрепе нашей нации. Традиционные ценности — это как раз то, что так нужно сегодня стране, а «Родина» их защищает!»

Ранее политолог рассказал, после какого поступка губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова он стал по-настоящему его уважать.