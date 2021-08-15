Погребинский призвал Украину ничего не ждать от поездки Зеленского в США

Киев, 15 августа. Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что не верит в успешность визита президента Владимира Зеленского в США.

Как считает эксперт, делегация Украины после поездки в Вашингтон может подавать свой визит как крайне успешный, но в действительности он таким не будет, ведь по итогам Киев не получит ничего. МИД Украины будет говорить, что Киеву что-то пообещали и в очередной раз назвали Россию «агрессором», но результата не будет никакого, уверен Погребинский.

«На самом деле ничего нам не дадут вообще. Никакой серьезной компенсации за потерю газового транзита — ничего этого реального не будет. Думаю, что даже из антироссийского лагеря критики после этого визита будет много», — считает политолог.

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Вряд ли Зеленскому и представителям США удастся достичь решительного прорыва в вопросе газа, на это уже даже в Киеве не надеются, рассказал Погребинский. Налаживать отношения с Россией Украина тоже не будет, так как президент Зеленский сжег все мосты своими антироссийскими заявлениями и действиями, заключил эксперт.

Ранее политолог Григорий Миронов заявил, что Зеленский тратит огромные деньги на военный парад, чтобы поднять патриотизм среди населения, но это ему не поможет. По словам эксперта, сейчас страна переживает один из самых сложных периодов, ей грозят новые территориальные потери.