Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 августа 17:16
17:31
Политика
Елена Бабич назвала причину, по которой партия «Родина» стала неугодна конкурентам
17:15
Общество
Консерваторию имени Римского-Корсакова в Петербурге отремонтируют к 2024 году
17:13
Общество
Театр имени Ермоловой обратился в суд из-за тяжелого финансового положения
17:11
Происшествия
Мэра Кривого Рога нашли мертвым на веранде дома в Вольном
17:11
Общество
Шведский врач перечислил простые способы снизить высокое давление без лекарств
17:08
Общество
Голливудская киноподделка: Вадим Манукян о новом блокбастере «Отряд самоубийц»
17:05
Общество
У ростовского подрядчика отобрали контракт на 7,3 млрд рублей
17:02
Экономика
Компания Mitsubishi подняла стоимость своих моделей на российском рынке
17:00
Весь мир
Гражданской войне в Афганистане не будет конца. Колонка Голоса Мордора
17:00
ФАН-ТВ
Немец изобрел подогреватель туалетной бумаги
Все новости

Эксперт по питанию рассказал, как рассчитать суточную норму воды

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:27
Общество
Эксперт по питанию рассказал, как рассчитать суточную норму воды
pexels.com

Москва, 15 августа. Специалист по питанию и диетологии Чисем Гюндюз раскрыл золотые правила утоления жажды и рассказал, как рассчитать индивидуальную суточную норму воды.

Употребление фруктов, а также чая, кофе, соков и других напитков, не восполняет потребность человека. Жажду лучше всего утолять только водой. По словам эксперта, летом нужно пить особенно больше жидкости. Рассчитать оптимальную суточную норму можно по формуле, умножив массу тела в килограммах на 30.

«Например, можно сказать, что суточная потребность в воде для человека с массой тела 60 килограммов составляет 1,8 тысячи миллилитров, или 1,8 литра», — цитирует Гюндюза турецкое издание Sabah.

Специалист отметил, что определить норму потребления воды можно по внешнему виду мочи. Так, чем она темнее, тем меньше воды выпил за день человек. В свою очередь, светлая моча указывает на то, что воды было выпито достаточно для организма.

Однако частое мочеиспускание может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, это может быть явным признаком диабета второго типа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт по питанию рассказал, как рассчитать суточную норму воды
вода норма жажда
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru