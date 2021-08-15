Эксперт по питанию рассказал, как рассчитать суточную норму воды

Москва, 15 августа. Специалист по питанию и диетологии Чисем Гюндюз раскрыл золотые правила утоления жажды и рассказал, как рассчитать индивидуальную суточную норму воды.

Употребление фруктов, а также чая, кофе, соков и других напитков, не восполняет потребность человека. Жажду лучше всего утолять только водой. По словам эксперта, летом нужно пить особенно больше жидкости. Рассчитать оптимальную суточную норму можно по формуле, умножив массу тела в килограммах на 30.

«Например, можно сказать, что суточная потребность в воде для человека с массой тела 60 килограммов составляет 1,8 тысячи миллилитров, или 1,8 литра», — цитирует Гюндюза турецкое издание Sabah.

Специалист отметил, что определить норму потребления воды можно по внешнему виду мочи. Так, чем она темнее, тем меньше воды выпил за день человек. В свою очередь, светлая моча указывает на то, что воды было выпито достаточно для организма.

Однако частое мочеиспускание может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Например, это может быть явным признаком диабета второго типа.