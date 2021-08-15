Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Бе-200

Анкара, 15 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при крушении противопожарного самолета Бе-200.

Глава государства выразил соболезнования семьям российских и турецких членов экипажа, которые погибли в авиакатастрофе возле города Кахраманмараш. Слова поддержки Эрдоган озвучил в ходе выступления в Стамбуле.

Воздушное судно потерпело крушение в горах на юго-востоке Турции. В результате катастрофы погибли пятеро российских военных и трое турецких граждан. Специалисты приступили к расследованию причин происшествия.