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Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Бе-200

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:33
Политика
Президент Турции выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Бе-200
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 15 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования родственникам погибших при крушении противопожарного самолета Бе-200.

Глава государства выразил соболезнования семьям российских и турецких членов экипажа, которые погибли в авиакатастрофе возле города Кахраманмараш. Слова поддержки Эрдоган озвучил в ходе выступления в Стамбуле.

Воздушное судно потерпело крушение в горах на юго-востоке Турции. В результате катастрофы погибли пятеро российских военных и трое турецких граждан. Специалисты приступили к расследованию причин происшествия.

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турция эрдоган бе-200
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