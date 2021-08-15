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Власти США сообщили о переносе посольства в аэропорт Кабула

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:36
Армия
Власти США сообщили о переносе посольства в аэропорт Кабула
flickr.com  /  @Carl Montgomery

Вашингтон, 15 августа. Соединенные Штаты переносят свое посольство на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сотрудники дипломатического ведомства США в Кабуле начали уничтожение всех секретных документов. Это произошло на фоне наступления боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Пентагон направил в город около трех тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности дипломатов во время их эвакуации из страны.

В Кабул прибыли около 600 британских военнослужащих. Лондон собирается эвакуировать из Афганистана около четырех тысяч своих сограждан. Также решило поступить и Правительство Канады.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша кабул афганистан талибан
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