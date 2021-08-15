Власти США сообщили о переносе посольства в аэропорт Кабула

Вашингтон, 15 августа. Соединенные Штаты переносят свое посольство на территорию аэропорта афганской столицы. Об этом сообщает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее сотрудники дипломатического ведомства США в Кабуле начали уничтожение всех секретных документов. Это произошло на фоне наступления боевиков движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Пентагон направил в город около трех тысяч военнослужащих для обеспечения безопасности дипломатов во время их эвакуации из страны.

В Кабул прибыли около 600 британских военнослужащих. Лондон собирается эвакуировать из Афганистана около четырех тысяч своих сограждан. Также решило поступить и Правительство Канады.

1 Организация запрещена на территории РФ.