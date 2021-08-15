Лидера оппозиции лишили гражданства Никарагуа

Манагуа, 15 августа. Высший избирательный совет Никарагуа аннулировал гражданство представителя оппозиционной партии «Граждане за свободу» (CxL) Кармеллы Марии Роджерс Амбурс, известной как Китти Монтеррей. Сообщение появилось на сайте министерства внутренних дел.

Daniel Ortega quita la nacionalidad nicaragüense a opositores mientras se la entrega a prófugos por corrupción | Por Carlos Gutiérrez https://t.co/XSi2s719B3 — Infobae América (@infobaeamerica) August 15, 2021

В МИД поясняют, что политическая активистка имеет гражданство двух стран — Никарагуа и США, а во время поездок она чаще предъявляла американские документы.

«В большинстве поездок миссис Роджерс Амбурс пользовалась американским паспортом Никарагуанский паспорт г-жи Роджерс Амбурс также утратил силу на данный момент», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, указывается, что никарагуанские документы оппозиционер получила «ненадлежащим образом», поэтому «является только гражданкой США».

11 августа Монтеррей покинула Никарагуа и отправилась в Коста-Рику. Это произошло после того, как власти лишили ее партию «Граждане за свободу» права на участие в президентских выборах. Сама политик сказала, что в противном случае ее бы «посадили в тюрьму или депортировали».

В преддверии выборов

С начала июня в Никарагуа задержали 12 оппозиционеров. Четверо из них были потенциальными кандидатами в президенты — Кристиана Чаморро, Артуро Крус, Феликс Марадиага и Хуан Себастьян Чаморро. Правительство обвиняет арестованных в отмывании денег, государственной измене и заговоре. Данную политику ранее раскритиковали в США и ООН. Америка ввела санкции против окружения главы страны, а Организация Объединенных Наций потребовала отпустить лидеров оппозиции. В государстве 7 ноября пройдут выборы, и действующий президент планирует переизбираться на третий срок.