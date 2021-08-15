Глава Госдепа США обозначил цель присутствия военных в Афганистане

Вашингтон, 15 августа. Американские военные находились в Афганистане для устранения террористической угрозы, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По его словам, военнослужащие Соединенных Штатов добились поставленной перед ними задачи. Даже если бы Вашингтон не стал выводить войска из Афганистана, представители «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) все равно начали бы наступление, выразил уверенность Блинкен.

США ничего не просят у талибов в связи с эвакуацией американских дипломатов из Кабула, добавил госсекретарь.

Ранее сообщалось, что представители «Талибана» призвали руководство Афганистана к сотрудничеству. Они предложили обсудить возможность мирной передачи власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.