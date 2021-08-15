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Автобус с туристами перевернулся на востоке США
Происшествия
Автобус с туристами перевернулся на востоке США
Global Look Press  /  Rodrigo Reyes Marin/AFLO

Вашингтон, 15 августа. Туристический автобус разбился по пути к Ниагарскому водопаду. В результате аварии пострадали более 45 человек.

По данным полиции, ДТП произошло на трассе вблизи деревни Уидспорт. Автобус выехал с проезжей части и перевернулся. На месте аварии были разбросаны личные вещи туристов.

Скорая помощь госпитализировала пострадавших. Об их состоянии пока ничего неизвестно. В автобусе всего находились 57 человек, среди которых были дети. Правоохранители устанавливают причину аварии.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом под Будапештом. Еще 48 человек были госпитализированы в больницу. Правоохранители ведут расследование на месте аварии.

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