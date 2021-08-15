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Поранившую клюв и лапы чомгу выхаживают в Приморье

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:02
Общество
Поранившую клюв и лапы чомгу выхаживают в Приморье
Global Look Press  /  Robert Haasmann/http://imagebroker.com/#/search/

Владивосток, 15 августа. Специалисты Приморского края пришли на помощь чомге (или большой поганке), которая поранила клюв и лапы.

Эта водоплавающая птица очень проворно ныряет, оставаясь под водой почти целую минуту — 50 секунд. Пострадавшую чомгу привезли из Владивостока, сообщил МРОО «Центр «Тигр» на своей странице в социальной сети Facebook.

«Повреждения оказались не очень сильными, и уже через несколько дней птица сможет вернуться в природу», — рассказали сотрудники организации.

В народе большую поганку прозвали «нырок», поскольку даже гнезда они строят на воде. Первое время родители перевозят птенцов на спине, пока отпрыски не научатся нырять. При этом плавать птицы умеют уже с самого рождения.

Как стало известно ранее, в Московский зоопарк привезли птенцов редкого рыбного филина. Сотрудники зоопарка планируют создать искусственную популяцию этого вида птиц.

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