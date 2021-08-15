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Специалисты из Германии и США связали повышение уровня кислорода с вращением Земли 
Наука
Специалисты из Германии и США связали повышение уровня кислорода с вращением Земли 
pxhere.com

Москва, 15 августа. Повышение уровня кислорода на планете зависит от скорости вращения Земли. К данному выводу пришли научные специалисты из Германии и США.

Группа ученых представила теорию, по которой кислорода на планете становилось больше вместе с длиной светового дня. Чем длиннее день, тем большее количество света получают цианобактерии. Свет им необходим, чтобы вырабатывать жизненно-важные вещества, в том числе кислород. Таким образом поэтапно соединение заполнило весь земной шар.

Прийти к открытию исследователям помогли эксперименты с бактериями из карстовой впадины на острове Мидл-Айленд. Микроорганизмы в том месте обитают в условиях, которые похожи на ранний этап Земли.

Ученые из Чили ранее нашли потенциально обитаемую планету. Система, которая расположена в созвездии Летучей Рыбы, схожа с Солнечной. Также исследователи смогли найти две «скрытые» планеты, ранее не замеченные.


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планета бактерии кислород
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