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Китайские ученые создали материал прочнее алмаза
Наука
Китайские ученые создали материал прочнее алмаза
wikipedia.org  /  Ptukhina Natasha

Пекин, 15 августа. Исследователям из Китая удалось разработать материал, который напоминает стекло, но имеет прочность даже выше, чем у алмаза.

Алмаз имеет высокую прочность благодаря своей кристаллической структуре. Однако эксперты из китайского Университета Яншань смогли придать стеклу похожие свойства.

Этого удалось добиться в ходе постепенного нагрева стекла. Весь процесс должен происходить под определенным давлением.

Материал, который удалось получить, обладает свойствами как природных, так и искусственных алмазов. Его твердость оценена в 113 ГПа по методу определения твердости Виккерса. У природных алмазов этот показатель не превышает 100 ГПа.

Как ранее сообщалось, гибкую кольчугу для космических полетов разработали в Калифорнии. Данный материал отличается большой гибкостью и выносливостью.

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