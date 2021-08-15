Китайские ученые создали материал прочнее алмаза

Пекин, 15 августа. Исследователям из Китая удалось разработать материал, который напоминает стекло, но имеет прочность даже выше, чем у алмаза.

Алмаз имеет высокую прочность благодаря своей кристаллической структуре. Однако эксперты из китайского Университета Яншань смогли придать стеклу похожие свойства.

Этого удалось добиться в ходе постепенного нагрева стекла. Весь процесс должен происходить под определенным давлением.

Материал, который удалось получить, обладает свойствами как природных, так и искусственных алмазов. Его твердость оценена в 113 ГПа по методу определения твердости Виккерса. У природных алмазов этот показатель не превышает 100 ГПа.

Как ранее сообщалось, гибкую кольчугу для космических полетов разработали в Калифорнии. Данный материал отличается большой гибкостью и выносливостью.