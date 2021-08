Тропический шторм «Фред» надвигается на юг США

Майами, 15 августа. На юг США надвигается тропический шторм «Фред». Об этом сообщает Национальный центр ураганов.

Now that #Fred is over the SE Gulf, it's trying to re-organize itself & will likely become a tropical storm sometime today.



Good news is the latest track has shifted back to the east! Most of the rain and wind impacts from Fred will likely be felt out towards AL & FL. #mswx pic.twitter.com/OJuTuUZmte