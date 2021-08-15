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Тропический шторм «Фред» надвигается на юг США

  /   Обновлено: 15 августа 2021 16:02
США
Тропический шторм «Фред» надвигается на юг США
Global Look Press  /  via www.imago-images.de / www.imago-images.de

Майами, 15 августа. На юг США надвигается тропический шторм «Фред». Об этом сообщает Национальный центр ураганов.

По прогнозам, «Фред» устремится через залив и достигнет южного побережья США 16 августа. Власти рекомендуют американцам, проживающим от Миссисипи до Западной Флориды, следить за развитием шторма.

Остатки «Фреда» были обнаружены 14 августа в 855 км к юго-востоку от города Мобил, штат Алабама. Циклон двигается на северо-запад с максимальной скоростью 15 км/ч. Тропические волны могут вызвать сильные ветры, обильные дожди и наводнения.

Тем временем, по информации на утро воскресенья, шторм «Грейс» находится примерно в 320 км к юго-востоку от Пуэрто-Рико. Природный катаклизм принесет на Малые и Большие Антильские острова ураганы и проливные дожди. Также есть риск внезапных наводнений. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 65 км/ч.

По информации метеорологов, как «Грейс», так и «Фред», независимо от статуса шторма, несут угрозу сильных дождей и наводнений. 17 августа ожидается от 7,5 до 15 см осадков из-за «Грейс» на Подветренных и Виргинских островах, а также в Пуэрто-Рико.

Сезон стихийных бедствий

Одновременно в американском штате Аризона власти города Гила Бенд объявили чрезвычайное положение и соорудили временное убежище из-за наводнений, вызванных муссоном. По последним данным, по меньшей мере два человека погибли.

12 августа тропический шторм «Фред», который сформировался к югу от Пуэрто-Рико, вызвал обильные осадки, наводнения, оползни и сбои в электроснабжении в Доминиканской Республике, а также затронул север Кубы и некоторые части Гаити. Вчера крупное землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити. Сообщается, что из-за стихийного бедствия погибло более 304 человек.

По некоторым прогнозам, «Грейс» достигнет Гаити 16 августа и принесет обильные дожди на остров, только начавший восстанавливаться после разрушительного землетрясения.

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Все новости / США / Тропический шторм «Фред» надвигается на юг США
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