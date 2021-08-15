Тропический шторм «Фред» надвигается на юг США

Майами, 15 августа. На юг США надвигается тропический шторм «Фред». Об этом сообщает Национальный центр ураганов.

Now that #Fred is over the SE Gulf, it's trying to re-organize itself & will likely become a tropical storm sometime today.



Good news is the latest track has shifted back to the east! Most of the rain and wind impacts from Fred will likely be felt out towards AL & FL. #mswx pic.twitter.com/OJuTuUZmte — Peyton Garrison WLBT (@peytongwx) August 15, 2021

По прогнозам, «Фред» устремится через залив и достигнет южного побережья США 16 августа. Власти рекомендуют американцам, проживающим от Миссисипи до Западной Флориды, следить за развитием шторма.

Остатки «Фреда» были обнаружены 14 августа в 855 км к юго-востоку от города Мобил, штат Алабама. Циклон двигается на северо-запад с максимальной скоростью 15 км/ч. Тропические волны могут вызвать сильные ветры, обильные дожди и наводнения.

Here are the 5 AM EDT Key Messages for the Remnants of Fred, which is expected to regenerate into a tropical storm soon. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/y3ZByAZYA9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 15, 2021

Тем временем, по информации на утро воскресенья, шторм «Грейс» находится примерно в 320 км к юго-востоку от Пуэрто-Рико. Природный катаклизм принесет на Малые и Большие Антильские острова ураганы и проливные дожди. Также есть риск внезапных наводнений. Максимальная скорость устойчивого ветра достигает 65 км/ч.

По информации метеорологов, как «Грейс», так и «Фред», независимо от статуса шторма, несут угрозу сильных дождей и наводнений. 17 августа ожидается от 7,5 до 15 см осадков из-за «Грейс» на Подветренных и Виргинских островах, а также в Пуэрто-Рико.

TRACKING THE TROPICS ???? Fred is expected to redevelop into a tropical storm Sunday. Tropical Storm Grace remains disorganized on its way to Puerto Rico. https://t.co/rmSjTMMNTU pic.twitter.com/SnZ0mxnEfq — 10 Tampa Bay (@10TampaBay) August 15, 2021

Сезон стихийных бедствий

Одновременно в американском штате Аризона власти города Гила Бенд объявили чрезвычайное положение и соорудили временное убежище из-за наводнений, вызванных муссоном. По последним данным, по меньшей мере два человека погибли.

12 августа тропический шторм «Фред», который сформировался к югу от Пуэрто-Рико, вызвал обильные осадки, наводнения, оползни и сбои в электроснабжении в Доминиканской Республике, а также затронул север Кубы и некоторые части Гаити. Вчера крупное землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити. Сообщается, что из-за стихийного бедствия погибло более 304 человек.

По некоторым прогнозам, «Грейс» достигнет Гаити 16 августа и принесет обильные дожди на остров, только начавший восстанавливаться после разрушительного землетрясения.