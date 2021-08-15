Золотой запас Бразилии вырос за три месяца почти в два раза

Бразилиа, 15 августа. Центральный банк Бразилии с мая по июль включительно практически удвоил золотой запас, доведя его до 129,7 тонны, сообщает газета Correio Braziliense.

По данным издания, за три месяца ЦБ приобрел 62,3 тонны золота. Основной объем пополнения пришелся на июнь, когда регулятор закупил на международном рынке 41,8 тонны золота. В мае резервы страны пополнились на 11,9 тонны, а в июле — на 8,5 тонны. В результате золотой запас страны увеличился на 92,4%, а его стоимость в долларах прибавила 98,5%.

Примечательно, что с ноября 2012 года бразильский ЦБ не предпринимал шагов по наращиванию золотого резерва. По состоянию на конце июля международные золотовалютные запасы Бразилии составляют 355,7 млрд долларов. Доля золота в них составляет 2,1%.

Золото по-прежнему остается одним из основных мировых активов. Однако, как считают некоторые экономисты, сегодня стоимость драгметалла занижена. По их мнению, котировки золота при текущих условиях рынка должны находиться на уровне около 4 тысячи долларов за унцию.