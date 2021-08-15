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Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:54
Армия
Reuters: силы НАТО сохраняют дипломатическое присутствие в Кабуле
Global Look Press  /  Zhang Cheng/XinHua

Кабул, 15 августа. Североатлантический альянс сохраняет дипломатическое присутствие в столице Афганистана и оказывает помощь в поддержании работы Кабульского аэропорта, сообщило издание Reuters.

Члены радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) окружили афганскую столицу 15 августа и вошли в город. Местные власти не стали отдавать приказ об отпоре боевикам, было принято решение сдать Кабул без боя.

Правительство Афганистана и талибы начали переговоры в президентском дворце в столице государства. Позже издание Sputnik сообщило, что глава страны Ашраф Гани подал в отставку. В Афганистане началось формирование переходного правительства во главе с экс-министром внутренних дел государства Али Ахмадом Джалали.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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