«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Ева Авеева

Гостем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стала Ева Авеева. Блогер и актриса обсудили подготовку выставки в память о погибшем от COVID-19 экс-супруге. Также обсуждение коснулось нынешнего кинопроизводства в эпоху пандемии.

Наиболее интригующей темой выпуска стал рассказ Авеевой о предложении поучаствовать в постановочном скандале на телешоу, которое выходит федеральном телеканале. Ей предлагали 500 000 рублей.

Мы познакомились с Евой Авеевой несколько лет назад в Китае. Мы оба были участниками благотворительного тура. Затем судьба нас несколько раз сводила на различных ивентах. Однако в последнее время из-за пандемии проводится все меньше публичных мероприятий с большим количеством гостей, и наше общение с Евой ограничилось соцсетями и мессенджерами.

Меня всегда поражало, что Ева Авеева сумела оградить свою личную жизнь с известным режиссером Сергеем Лялиным от желтых СМИ. Не рассказывала она и о том, как пережила смерть своего экс-супруга от ковида. Отрадно, что Ева решила организовать выставку в память о Сергее.

Мы все можем только догадываться о том, в каком сегодня состоянии находится кинопроизводство. На примере Евы становится очевидно, что пандемия резко скорректировала планы немалого количества артистов. Часть из запущенных в доковидную эпоху проектов, увы, так никогда и не будут доведены до конца.

Коснулись мы с Авеевой и темы прихода бездарностей в творческую сферу. Начиналось все с сериалов и кино, а сегодня полем для экспериментов становится уже и театр. Так, Ольга Бузова недавно прогремела во МХАТ, и с ней даже продлили контракт на новый сезон. Ева попыталась спрогнозировать, когда же закончатся эти времена, когда модно становиться популярным на хайпе.

В контексте скандальных историй мы с Евой Авеевой обсудили ее контакты с телешоу, которые ее откровенно удивили. Она всегда сторонится попадания в желтые СМИ и не дает к этому никаких поводов. Именно поэтому звонок с популярного телешоу на одном из федеральных каналов ее удивил. Авеевой поступило предложение стать героиней. Не смутило создателей телешоу, что у Евы никаких скандальных ситуаций в жизни не происходит. Ей заявили, что скандал они придумают сами. Более того, актрисе посулили гонорар. Начали с четверти миллиона, а потом дошли и до полумиллиона рублей. Ева Авеева отказалась от подобной «славы», но хочет, чтобы зрители увидели на ее примере, что постановочные скандалы на телешоу вовсе не являются каким-то мифом или плодом чьих-то слухов.