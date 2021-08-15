Россиянам рассказали, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19

Москва, 15 августа. Главный врач второго диагностического отделения клиники «Медицина» Максим Терский рассказал, когда может потребоваться третья прививка от COVID-19.

Специалист отметил, что эффективность вакцинации препаратом «Спутник V» после первого укола составляет примерно 70%. Поэтому пациентам необходимо получить также и второй компонент, так как в нем содержится другой вектор. В результате эффективность вакцины возрастает.

«Но у некоторых людей и после двукратного введения вакцины антитела не вырабатываются. В этом случае можно сделать третью прививку — другим препаратом», — объяснил Терский в беседе с «Российской газетой».

Наряду с этим медик заявил, что любой уровень антител не является противопоказанием к ревакцинации. По его словам, прививки можно делать даже при высоких показателях количества антител в организме.

Вакцина «Спутник V» ранее показала высокую эффективность против дельта-штамма коронавируса. Кроме того, препарат обеспечивает более чем 95% защиту от осложнений и тяжелого развития болезни.