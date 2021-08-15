В Башкирии завершились поиски двух пропавших школьниц

Уфа, 15 августа. Сестры-подростки пропали без вести из дома в селе Мишкино республики Башкортостан. Сегодня девочки были найдены живыми.

14-летние сестры ушли из дома в неизвестном направлении. Близкие обратились к сотрудникам полиции и волонтерам. В скором времени подростки были найдены живыми и здоровыми. Их жизни больше ничего не угрожает. Причина ухода школьниц из дома не называется.

В Мордовии пропал 13-летний подросток. В воскресенье, 5 июня, мальчик сбежал из реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнышко» в городе Рузаевка.