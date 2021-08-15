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Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
Политика
Аналитик Фишер описал план США, который должен рассорить Россию и Китай
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 августа. Россия и Китай продемонстрировали мощь на совместных учениях, но США не верят, что страны смогут одолеть любого противника. Об этом высказался политолог Джулиан Фишер.

Аналитик указал на беспокойство Запада в связи с углубляющимся партнерством России и Китая. По его словам, США полагают, что отношения государств можно легко разрушить. Поэтому Вашингтон разрабатывает стратегию по «вбиванию клина» между странами, рассуждает эксперт.

Запад верит, что может искусственно поссорить Россию и Китай. Однако это не поможет выйти из кризиса, отметил политолог.

«Это еще одно отступление к мышлению в стиле холодной войны», — констатировал Фишер.

Политолог подверг критике план США. Вашингтон не понимает, что ссора с Китаем не заставит Москву сблизиться с американской стороной, добавил эксперт.

США придется отказаться от идеологических основ своего «крестового похода» против российской стороны для продвижения подлинной многополярности, цитирует Фишера «ПолитРоссия».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что курс страны на полную самостоятельность и защиту национальных интересах раздражает коллективный Запад. Дипломат обвинил «демократический» западный мир в стремлении «наказать» Москву.

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сша китай фишер политолог
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